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Рада назначила нового обмудсмена вместо Денисовой (фото)

Павел Чернышук
1 июля, 13:07
За нового омбудсмена проголосовали 250 нардепов

Дмитрий Лубинец заменил на посту Людмилу Денисову. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека назначен народный депутат Дмитрий Лубинец. "За" – 250 голосов нардепов.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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Детали

Дмитрий Лубинец заменил омбудсмена Людмилу Денисову, которую Верховная Рада уволила с должности 31 мая.

"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – написал Железняк.

Как голосовали депутаты:

  • "Слуга народа" – 181 голос;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батьківщина" – 10;
  • "Платформа за життя та мир" – 14;
  • "За майбутнє" – 9;
  • "Голос" – 8;
  • "Довіра" – 12;
  • "Відновлення України" – 3;
  • внефракционные – 13.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец. Фото – facebook.com/lubinetsdmytro.

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Дмитрий Валерьевич Лубинец – украинский юрист и политик.

2010-2014 гг. – депутат Волновахского городского совета VI созыва.

2014-2019 гг. – народный депутат Украины VIII созыва. Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от Украины. Первый заместитель председателя правления ОО "Народно-патриотический союз Донбасса".

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С 2019 года – народный депутат Украины IX созыва. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Член Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Греческой Республикой. Член группы по межпарламентским связям с Республикой Индонезия, Объединенными Арабскими Эмиратами, Республикой Словения, Республикой Чили, Грузией, Эстонской Республикой и с Королевством Бельгия.

Ранее стало известно, что Людмила Денисова будет в суде обжаловать свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.