Рада призначила нового обмудсмена замість Денисової (фото)

Дмитро Лубінець замінив на посаді Людмилу Денисову. / Фото: Колаж: Сьогодні
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини призначено народного депутата Дмитра Лубінця. "За" – 250 голосів нардепів.
Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Деталі
Дмитро Лубинець замінив омбудсмена Людмилу Денисову, яку Верховна Рада звільнила з посади 31 травня.
"Після годинного обговорення Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", – написав Желєзняк.
Як голосували депутати:
- "Слуга народу" – 181 голос;
- "Європейська солідарність" – 0;
- "Батьківщина" – 10;
- "Платформа за життя та мир" – 14;
- "За майбутнє" – 9;
- "Голос" – 8;
- "Довіра" – 12;
- "Відновлення України" – 3;
- позафракційні – 13.
Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитро Валерійович Лубінець – український юрист та політик.
2010-2014 рр. – депутат Волноваської міської ради VI скликання.
2014-2019 рр. – народний депутат України VIII скликання. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від України. Перший заступник голови правління ГО "Народно-патріотична спілка Донбасу".
З 2019 року – народний депутат України IX скликання. Голова Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин. Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування та реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Грецькою Республікою. Член групи з міжпарламентських зв'язків із Республікою Індонезія, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Республікою Словенія, Республікою Чилі, Грузією, Естонською Республікою та з Королівством Бельгія.
Раніше стало відомо, що Людмила Денісова буде в суді оскаржувати своє звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.