Рада поддержала обращение к США о признании России государством – спонсором терроризма

Верховная Рада просит признать Россию государством-спонсором терроризма. / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины поддержала обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма. "За" – 344 нардепа.

Об этом сообщают новости "Сегодня" в Telegram.

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В пояснительной записке проекта постановления №7341 говорится о том, что российские войска совершают массовые акты терроризма на территории Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Кроме того, в последние десятилетия Россия поддерживала незаконные вооруженные и террористические группировки по всему миру. Россия также прибегала к полномасштабным кибератакам, создавала и финансировала так называемые частные военные компании, а также использовала химическое оружие для уничтожения людей, которые были невыгодны режиму.

"За последний месяц Россия прибегла к ядерному шантажу для террора и удерживания в страхе не только европейского континента, но и всего мира", – говорится в пояснительной записке.

В частности, с момента полномасштабного вторжения в Украину были захвачены две атомные электростанции – Чернобыльская и Запорожская. Во время захвата Запорожской АЭС сражения проходили на территории самой электростанции.

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Кроме этого, Россия неоднократно угрожала и продолжает угрожать миру, что она способна "превратить всех в радиоактивный пепел".

"Все описанные выше действия Российской Федерации подпадают под определение Государственного департамента США как государства – спонсора терроризма", – отмечается в пояснительной записке.

Принятие предложенного постановления позволит ввести дополнительные международные санкции против Российской Федерации и стран, сотрудничающих с ним и поддерживающих его террористический режим. Такие санкции будут способствовать борьбе Украины в войне против государства-агрессора и террориста – Российской Федерации.

Зеленский призвал признать Россию страной-спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Российская Федерация должна быть признана страной – спонсором терроризма

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"Работаем над тем, чтобы все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, получили логичный санкционный ответ от демократического мира. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией", — сказал Зеленский.

Глава государства также призвал вводить нефтяное эмбарго против РФ.

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