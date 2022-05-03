Рада підтримала звернення до США щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму

Верховна Рада просить визнати Росію державою-спонсором тероризму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України підтримала звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США про визнання Росії державою – спонсором тероризму. "За" – 344 нардепи.

Про це повідомляють новини "Сьогодні" у Telegram.

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У пояснювальній записці проєкту постанови №7341 йдеться про те, що російські війська здійснюють масові акти тероризму на території України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Крім того, останніми десятиліттями Росія підтримувала незаконні збройні та терористичні угруповання по всьому світу. Росія також вдавалася до повномасштабних кібератак, створювала та фінансувала так звані приватні військові компанії, а також використовувала хімічну зброю для знищення людей, які були невигідні режиму.

"За останній місяць Росія вдалася до ядерного шантажу для терору та утримування у страху не лише європейського континенту, а й усього світу", – йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, з моменту повномасштабного вторгнення до України було захоплено дві атомні електростанції – Чорнобильська та Запорізька. Під час захоплення Запорізької АЕС сутички проходили на території самої електростанції.

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Крім цього, Росія неодноразово погрожувала і продовжує погрожувати світові, що вона здатна "перетворити всіх на радіоактивний попіл".

"Всі описані вище дії Російської Федерації підпадають під визначення Державного департаменту США як держави – спонсора тероризму", – наголошується в пояснювальній записці.

Ухвалення запропонованої постанови дозволить запровадити додаткові міжнародні санкції проти Російської Федерації та країн, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим. Такі санкції сприятимуть боротьбі України у війні проти держави-агресора та терориста – Російської Федерації.

Зеленський закликав визнати Росію країною – спонсором тероризму

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Російська Федерація має бути визнана країною – спонсором тероризму

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"Працюємо над тим, щоб усі державні чиновники Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські збройні сили мають бути визнані терористичною організацією", – сказав Зеленський.

Глава держави також закликав запроваджувати нафтове ембарго проти РФ.

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