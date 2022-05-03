В Украине запретили деятельность пророссийских партий / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Он также рассказал, голосовали ли депутаты из экс-"ОПЗЖ" за запрет пророссийских партий.

"Ну во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, "За" проголосовали 17 экс-"ОПЗЖ": 12 депутатов из новой группы ("Платформа за жизнь и мир") и еще 5 депутатов из "ОПЗЖ", которые сейчас внефракционные", – отметил Железняк.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

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"ОПЗЖ" прекратила деятельность в Раде

Как известно, нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Ранее 12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, обвиняемого в государственной измене, отправили под арест.

До этого нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. Киве было сообщено о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ Украины.

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Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Вадим Столар и еще несколько депутатов написали заявления о выходе из фракции "ОПЗЖ".

8 апреля Госбюро расследований Украины разоблачило помощников народных депутатов действующего созыва от партии "ОПЗЖ" в причастности к коллаборационной деятельности. Они координировали распространение фейков о ситуации в нашей стране.

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