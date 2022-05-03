В Україні заборонили діяльність проросійських партій / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Він також розповів, чи голосували депутати з екс-"ОПЗЖ" за заборону проросійських партій.

"Ну по-перше, ніхто правки не піднімав та не блокував. По-друге, "За" проголосувало 17 екс-"ОПЗЖ": 12 депутатів з нової групи ("Платформа за життя та мир") та ще 5 депутатів з "ОПЗЖ", які зараз позафракційні", – зазначив Железняк.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

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"ОПЗЖ" припинила діяльність в Раді

Як відомо, нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

Раніше 12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого звинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

До цього нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Киві було повідомлено про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни кордонів України.

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Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Вадим Столар та ще кілька депутатів написали заяви про свій вихід з фракції "ОПЗЖ".

8 квітня Держбюро розслідувань України викрило помічників народних депутатів чинного скликання від партії "ОПЗЖ" у причетності до колабораційної діяльності. Вони координували поширення фейків про ситуацію в нашій країні.

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