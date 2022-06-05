Ракетный обстрел Киева: Подоляк назвал главную цель оккупантов

Михаил Подоляк. Фото: коллаж "Сегодня"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние ракетные удары по Киеву, назвав их актом терроризма.
Об этом он написал в Twitter.
"Пока кто-то просит "не унижать россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия", – говорится в сообщении.
Обстрелы украинских городов
- Сегодня с самого утра враг продолжал обстрелы украинских городов. Досталось и Киеву. Жители города слышали по меньшей мере 6 ракет, часть из них ударила в разных точках. В некоторых районах Киева видны столбы черного дыма, начались пожары.
- Накануне вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.
- Также враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки. На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка