Ракетный обстрел Киева: Подоляк назвал главную цель оккупантов

Михаил Подоляк. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние ракетные удары по Киеву, назвав их актом терроризма.

Об этом он написал в Twitter.

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"Пока кто-то просит "не унижать россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, больше оружия", – говорится в сообщении.

Обстрелы украинских городов