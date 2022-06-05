Ракетний обстріл Києва: Подоляк назвав головну мету окупантів

Михайло Подоляк. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву, назвавши їх актом тероризму
Про це він написав у Twitter.
"Поки хтось просить "не принижувати росію
Обстріл українських міст
- Сьогодні з самого ранку ворог продовжував обстріл українських міст. Дісталося й Києву. Жителі міста чули щонайменше 6 ракет, частина з них влучила у різних точках. У деяких районах Києва видно стовпи чорного диму, почалися пожежі.
- Напередодні ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області та Кам'янська Слобода Чернігівської області.
- Також ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка