Ракетний обстріл Києва: Подоляк назвав головну мету окупантів

Михайло Подоляк. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву, назвавши їх актом тероризму

Про це він написав у Twitter.

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"Поки хтось просить "не принижувати росію ", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців . Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", – йдеться у повідомленні.

Обстріл українських міст