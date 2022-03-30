Ракетный удар по Николаевской ОГА сопровождался перемещением врага на фронте – Ким

Ким: "Во время удара по Николаевской ОГА враг начал перемещение на фронте". Фото: коллаж "Сегодня"

Ракетный удар по зданию Николаевской облгосадминистрации сопровождался перемещением российских оккупантов на одном из участков фронта. Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на пресс-конференции 30 марта, сообщает УНИАН.

"Вместе с выстрелом по гражданскому зданию, в котором размещалась областная госадминистрация, городская администрация и суд, враг начал перемещение на определенном участке фронта. Большего я рассказать не могу", – сказал губернатор.

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Ким также добавил, что переговоры в Турции не привели к деэскалации в регионе. По его словам, ситуация в Николаевской области является стабильно плохой. Кроме того, заметно наращивание войск противника.

Напомним, 29 марта российские оккупанты обстреляли Николаевскую областную государственную администрацию.

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Сайт "Сегодня" также информировал, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал видео атаки.