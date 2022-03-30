Ракетний удар по Миколаївській ОДА супроводжувався переміщенням ворога на фронті – Кім

Кім: "Під час удару по Миколаївській ОДА ворог почав переміщення на фронті". Фото: колаж "Сьогодні"

Ракетний удар по будівлі Миколаївської облдержадміністрації супроводжувався переміщенням російських окупантів на одній з ділянок фронту. Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на прес-конференції 30 березня УНІАН.

"Разом із пострілом по цивільній будівлі, в якій розміщувалася обласна держадміністрація, міська адміністрація та суд, ворог почав переміщення на певній ділянці фронту. Більшого я розповісти не можу", – сказав губернатор.

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Кім також додав, що переговори у Туреччині не призвели до деескалації у регіоні. За його словами, ситуація у Миколаївській області є стабільно поганою. З іншого боку, помітно нарощування військ противника.

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти обстріляли Миколаївську обласну державну адміністрацію.

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Сайт "Сьогодні" також поінформував, що голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував відео атаки.