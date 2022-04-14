Разрушенные больницы, школы, детсады. Денисова показала, как выглядит Чернигов во время войны (фото)

В Чернигове до сих пор не везде есть свет и вода, не хватает продуктов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила Чернигов, где увидела масштабы разрушений, которые нанесли российские оккупанты городу

Об этом она написала в Telegram.

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Какая ситуация

По ее словам, город находился в окружении вражеских войск 46 дней и страдал от постоянных жестоких обстрелов.

"В результате бомбардировок разрушены больницы, школы, детсады, стадион, частные дома, объекты критической инфраструктуры. Жители Чернигова вспоминают, как каждый вражеский авиаудар уносил жизнь десятков мирных людей: их родных, друзей и соседей. Чтобы выжить, люди вынуждены были скрываться в сырых подвалах, готовили еду на кострах во дворах", – отметила Денисова.

Также она сообщила, что из-за поврежденных водопроводов и электросетей в городе до сих пор не везде есть свет и вода, не хватает продуктов:

"Поставка продовольствия затруднена тем, что рашисты разрушили главный мост из-за Десны на въезде. Большинство жителей, которые не смогли пережить ад войны, выехали в безопасные регионы. Среди тех, кто остался, – много больных и немощных. Почти 10 тысяч горожан потеряли жилье и вынуждены искать убежища у соседей, чьи дома чудом уцелели, или частично пригодны для проживания".

Кроме этого, по предварительным данным, в городе погибли более 700 человек.

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"Сейчас под завалами разрушенных сооружений спасатели продолжают доставать тела тех, кто не смог выбраться из бетонных ловушек. На городском кладбище свежие могилы с табличками. 20 неопознанных тел находятся в рефрижераторах, поскольку установить их личности пока не удается", – написала Денисова.

Фото – https://t.me/denisovaombudsman.

Напомним, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил о том, что маловероятно, что Россия повторит наступление на Черниговскую область. Но если оно состоится, то украинские военные дадут отпор.

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