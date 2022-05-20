Разведка Британии назвала число эвакуированных защитников "Азовстали"

Стало известно количество эвакуированных из "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

С мариупольского металлургического завода "Азовсталь" вышли до 1700 украинских солдат. Кроме того, неизвестное количество украинских сил остается на заводе.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

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По данным разведки, как только Россия захватит Мариуполь, вполне вероятно, что они перебросят свои силы для усиления операций на Донбассе.

"Стойкое украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать. Это может быть длительным процессом, если все сделать тщательно", – отметили в Минобороны Британии.

В то же время разведка констатирует, что российское командование находится под давлением необходимости наглядного достижения оперативных целей.

"Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", – говорится в сообщении.

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Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

Кроме того, Reuters сообщало об эвакуации более 600 украинских солдат. Украинская сторона не разглашает подробности эвакуации с "Азовстали", чтобы не навредить процессу. Вероятно, Киев рассчитывает освободить защитников Мариуполя в ходе обмена пленными.

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