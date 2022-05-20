Розвідка Британії назвала кількість евакуйованих захисників "Азовсталі"

Стала відома кількість евакуйованих з "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

З маріупольського металургійного заводу "Азовсталь" вийшли до 1700 українських солдатів. Крім того, невідома кількість українських сил залишається на заводі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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За даними розвідки, щойно Росія захопить Маріуполь, цілком імовірно, що вони перекинуть свої сили для посилення операцій на Донбасі.

"Стійкий український опір у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та модернізовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати. Це може бути тривалим процесом, якщо все зробити ретельно", – зазначили у Міноборони Британії.

У той же час розвідка констатує, що російське командування перебуває під тиском необхідності наочного досягнення оперативних цілей.

"Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що може призвести до подальшого виснаження сил", – йдеться в повідомленні.

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Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

Крім того, Reuters повідомляло про евакуацію понад 600 українських солдатів. Українська сторона не розголошує подробиць евакуації з "Азовсталі", щоб не зашкодити процесу. Ймовірно, що Київ розраховує звільнити захисників Маріуполя в ході обміну полоненими.

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