Разведка назвала дату, когда Путин решил воевать с Украиной

Кирилл Буданов рассказал о решении Путина насчет вторжения в Украину / Фото: Reuters, Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин принял окончательное решение начать войну в Украине 23 февраля, за 13 часов до ее начала. Это было его единоличное решение. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15:00 23 числа. До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, подготовка и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант", — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что Путин принимал решение лично, и никто особого влияния на принятие этого решения не имел.

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По словам главы ГУР МО, у российского диктатора было несколько вариантов действий, которые могли достаточно плохо закончиться для Украины в довольно короткой перспективе.

"И был совершенно нелепый, как говорится, животный вариант – открытая агрессия. Были люди, которые даже говорили Путину, что вариант открытой агрессии всегда существует, но это не лучший вариант. Вот по хорошей русской традиции, из всех хороших и плохих вариантов русский царь всегда выберет худший. Вот он сделал то же самое", — сказал он.

Основным аспектом плана было не позже, чем на третьи сутки захватить административные здания Киева, а также не позже, чем на десятые сутки, завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление. Путин в это верил, говорит Буданов. Он планировал захватить всю территорию до реки Днепр. Далее должен был быть назначен новый руководитель Украины, абсолютно подконтрольный России, который вел бы политику, удовлетворяющую Путина.

"Из всех вариантов – а там были неплохо спланированы варианты проведения подобной операции – Путин избрал самый тупой и жестокий вариант. Я вам больше скажу: в день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии. Он – больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное", — сказал Буданов.

У Путина рак

Буданов также рассказал, что Владимир Путин тяжело болен, но может прожить еще несколько лет. В то же время жизнь российского лидера может оборваться подобным образом, как и у других диктаторов ХХ-ХХІ века. Из-за этого президент РФ ограничил количество людей, которые могут с ним контактировать.

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Он подтвердил, что у Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак.

Также глава украинской разведки констатировал, что у президента РФ определенные маниакальные синдромы из-за которых он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло раньше, чем захочет Путин.

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