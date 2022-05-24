Розвідка назвала дату, коли Путін вирішив воювати з Україною

/ Фото: Reuters, Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін ухвалив остаточне рішення розпочати війну в Україні 23 лютого, за 13 годин до її початку. Це було його власне рішення. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".

"Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23-го числа. До обіду 23-го числа йшли ще певні вагання, підготовка і таке інше. До цієї дати він міг використати будь-який варіант", — сказав Буданов.

Він наголосив, що Путін приймав рішення особисто, і ніхто особливого впливу на ухвалення цього рішення не мав.

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За словами глави ГУР МО, у російського диктатора було кілька варіантів дій, які могли досить погано закінчитися для України в досить короткій перспективі.

"І був абсолютно безглуздий, як кажуть, тваринний варіант – відкрита агресія. Були люди, які Путіну навіть казали, що варіант відкритої агресії завжди існує, але це не найкращий варіант. От за гарною російською традицією, з усіх хороших і поганих варіантів російський цар завжди обере найгірший. Ось він зробив те саме", — сказав він.

Основним аспектом плану було не пізніше, ніж на третю добу, захопити адміністративні будівлі Києва, а також не пізніше, ніж на десяту добу, завершити активну військову фазу, тобто повністю знищити будь-який опір. Путін у це вірив, каже Буданов. Він планував захопити всю територію до річки Дніпро. Далі мав бути призначений новий керівник України, абсолютно підконтрольний Росії, який вів би політику, яка б задовольняла Путіна.

"З усіх варіантів – а там були непогано сплановані варіанти проведення подібної операції – Путін обрав найтупіший і найжорстокіший варіант. Я вам навіть більше скажу: в день початку війни він особисто вивів на зв'язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії. Він – хвора людина, ви маєте це розуміти, яка дуже залежна від символів, дат, символізму і тому подібне", — сказав Буданов.

У Путіна рак

Буданов також розповів, що Володимир Путін важко хворий, але може прожити ще кілька років. Водночас життя російського лідера може обірватись таким же чином, як і в інших диктаторів ХХ-ХХІ століття. Через це президент РФ обмежив кількість людей, які можуть із ним контактувати.

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Він підтвердив, що Путін має кілька тяжких хвороб, одна з яких рак.

Також глава української розвідки констатував, що президент РФ має певні маніакальні синдроми, через які він боїться серйозно готувати наступника, розуміючи, що під час підготовки цей наступник може захотіти сісти в крісло раніше, ніж захоче Путін.

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