"Референдумы" оккупантов и выплата пенсий во время войны: главные заявления властей за 7 мая

Украинские власти рассказали о действиях противника и о том, как получить пенсию во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские политики сделали ряд заявлений, касающихся войны в Украине. В Офисе президента высказались о так называемых "референдумах", которые хочет провести Россия. А мэр Мариуполя назвал предателей, которые сотрудничают с оккупантами. Сайт "Сегодня" собрал заявления украинских властей, чиновников и военного командования за 7 мая.

Заявления РФ о "референдумах" бессмысленны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления РФ о якобы "референдумах и народных республиках" являются бессмысленными. По его словам, всего этого не будет. Подоляк подчеркнул, что будет только увеличение погибших оккупантов.

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"Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина", – подчеркнул Подоляк.

Посол возмущен властями Берлина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился решением властей Берлина запретить украинскую символику на акциях 8-9 мая. По его словам, это является катастрофическим политическим решением. Мельник призвал местные власти отменить данное решение.

"На таком фоне все заверения в солидарности с Украиной – пустой звук. Можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, является просто возмутительным", – сказал он.

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Отметим, позже использование украинской символики разрешили, но лишь в течение строго определенного времени.

Обстрелы в Украине

По состоянию на утро 7 мая российские оккупанты продолжают пытаться заблокировать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Также враги обстреливают населенные пункты в Харьковской области. Кроме того, войска РФ штурмовали гражданскую инфраструктуру Николаева. В Харьковской области оккупанты совершили подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также в Харьковской области оккупанты обстреливают Изюм из реактивных систем залпового огня "Ураган", применяя запрещенные кассетные снаряды, и в своей пропаганде обвиняют в обстрелах украинских защитников. Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что при штурме "Азовстали" оккупанты били с земли, воздуха и моря. Кроме того, коллаборантами в Мариуполе стали представители фракции "ОПЗЖ", они начали сотрудничать с россиянами.

"Фракция "ОПЗЖ", к сожалению, обманула наших жителей, и они избрали ее представителей. Они теперь сотрудничают с врагом: их лидер самопровозгласил себя руководителем разрушенного города, его руками стекает кровь 20 тысяч убитых мариупольцев", – сказал Бойченко.

Бойченко добавил, что оккупанты, скорее всего, могут переодеть украинских плененных гражданских, которых удерживают в фильтрационных лагерях, и заставить принять участие в параде до 9 мая.

В Украине погибли 223 ребенка

В Украине в результате вторжения РФ пострадали более 633 детей, количество погибших детей не изменилось — 223. Возросло количество раненых — 410. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Потери оккупантов

Вооруженные силы Украины отчитались о количестве погибших российских оккупантов, а также уничтоженной технике врага. Так, наши защитники ликвидировали уже 25100 солдат РФ. Также разгромлено 1122 танка, 199 самолетов и 155 вертолетов.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

"Коммуналка" и пенсии

В Украине сейчас вообще не поднимается вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По словам Геруса, самый важный вопрос в настоящее время – это платежная дисциплина потребителей, хотя бы тех из них, кто в состоянии гасить платежки.

Некоторые пенсионеры не смогли вовремя эвакуироваться и попали под оккупацию или во временное окружение, из-за чего есть проблемы с выплатой пенсий. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что таким людям пенсии будут выплачивать по-новому.