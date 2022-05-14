Рекордные потери России: Зеленский сообщил о "юбилейном" сбитом самолете

За 79 дней войны ВСУ уничтожили столько, сколько Россия еще не теряла / Коллаж "Сегодня"

Продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии из блокированного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе. При поддержке международного сообщества Киев пытается добиться вывоза тяжелораненых и медиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к нации.

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Переговоры

"Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, которые могут быть наиболее влиятельными посредниками", – сообщил президент Украины.

Юбилейный самолет

Кроме того, в видеообращении глава государства сказал, что украинские военные сбили уже 200 российских самолетов. И столько авиации Россия не теряла ни в одной войне.

"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тысяч солдат, и многие из них – молодые срочники. Россия потеряла более трех тысяч танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства", – отметил Зеленский.

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Обстановка на фронте