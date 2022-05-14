Рекордні втрати Росії: Зеленський повідомив про "ювілейний" збитий літак

За 79 днів війни ЗСУ знищили стільки, скільки Росія ще не втрачала / Колаж "Сьогодні"

Продовжуються дуже складні переговори про наступний етап евакуаційної місії з блокованого російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі. За підтримки міжнародного співтовариства Київ намагається домогтися вивезення тяжко поранених та медиків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні до нації.

Реклама

Переговори

"Не припиняємо намагань врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії –вивезення важкопоранених, медиків. Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", – повідомив президент України.

Ювілейний літак

Крім того, у відеозверненні глава держави сказав, що українські військові вже збили 200 російських літаків. І стільки авіації Росія не втрачала в жодній війні.

"Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них – молоді строковики. Росія втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави", – зазначив Зеленський.

Реклама

Обстановка на фронті