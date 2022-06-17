Резников назвал три этапа в войне с Россией и чем она должна закончиться

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что необходимо для завершения войны / Фото: Коллаж: Сегодня
Для скорейшего прекращения войны, которую развязала Россия, необходимы четко слаженные шаги, прежде всего помощь наших международных партнеров, а также деоккупация и реинтеграция всех украинских территорий. Об этом на своей странице в Facebook написал министра обороны Украины Алексей Резников.
"Первоочередной задачей является прекращение российского вторжения, потому что российские преступники уничтожают все на временно захваченных ими территориях. Для этого нам нужно быстрое подкрепление за счет артиллерии, танков, бронетехники, подразделений ПВО и т.д. Задача второго этапа – выйти на разграничительные и административные линии по состоянию на 24 февраля. Это то, на чем мы сосредоточены. Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех украинских территорий в международно признанных границах", – написал Резников.
Также он подчеркнул, что Украина не собирается использовать против России оружие, которое ей передают партнеры, вооружение прежде всего необходимо для защиты наших территорий.
"Украина не намерена применять оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий. Мы не Россия. И наши партнеры это понимают. Нам не нужны вещи, которые нам не принадлежат. Мы защищаем свое: жизнь нашего народа и нашу землю. Мы освобождаем свободную Украину от русского вторжения", – отметил министр.
По его словам, восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира.
Когда завершится война
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и раньше, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также и деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.