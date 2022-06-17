Резніков назвав три етапи у війні з Росією і чим вона має закінчитися

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що необхідно для завершення війни / Фото: Колаж: Сьогодні
Для якнайшвидшого припинення війни, яку розв'язала Росія, необхідні чітко злагоджені кроки, насамперед допомога наших міжнародних партнерів, а також деокупація та реінтеграція всіх українських територій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Першочерговим завданням є припинення російського вторгнення, тому що російські злочинці знищують все на тимчасово захоплених ними територіях. Для цього нам потрібне швидке підкріплення за рахунок артилерії, танків, бронетехніки, підрозділів ППО тощо. Завдання другого етапу – вийти на розмежувальні та адміністративні лінії станом на 24 лютого. Це те, на чому ми зосереджені. Наша глобальна мета – деокупація та реінтеграція всіх українських територій у міжнародно визнаних кордонах", – написав Резніков.
Також він наголосив, що Україна не збирається використовувати проти Росії зброю, яку їй передають партнери, озброєння насамперед необхідне для захисту наших територій.
"Україна не має наміру застосовувати зброю для нападу на Росію або захоплення її територій. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Нам не потрібні речі, які нам не належать. Ми захищаємо своє: життя нашого народу та нашу землю. Ми звільняємо вільну Україну від російського вторгнення", – наголосив міністр.
За його словами, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим, є пріоритетом європейської безпеки та має стати частиною стратегії вільного світу.
Коли завершиться війна
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го. Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки одна зі сторін може закінчити озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї, розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Голова Національної розвідки США Авріл Гейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.