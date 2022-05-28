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Резников рассказал, какое новое оружие Украина получила от Запада

28 мая, 13:47
Иностранные партнеры помогают Украине вооружением в борьбе с Россией

Резников рассказал каким оружием помогают Украины ее иностранные партнеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодаря военной помощи от наших западных партнеров украинские военные успешно отбивают атаки врага. Об этом рассказал министр обороны Алесей Резников, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Минобороны.

По его словам, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

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Кроме того, Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса", – отметил он.

По словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.

"За последние полтора месяца мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. А ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", – рассказал он.

Новейшее оружие предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды, к этому процессу присоединятся и другие государства.

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Военная помощь для Украины