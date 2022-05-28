Резников рассказал, какое новое оружие Украина получила от Запада

Резников рассказал каким оружием помогают Украины ее иностранные партнеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодаря военной помощи от наших западных партнеров украинские военные успешно отбивают атаки врага. Об этом рассказал министр обороны Алесей Резников, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Минобороны.

По его словам, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций.

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Кроме того, Резников рассказал, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также явилось результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса", – отметил он.

По словам министра, среди последних поступлений более 100 американских БПЛА разных типов.

"За последние полтора месяца мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. А ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", – рассказал он.

Новейшее оружие предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды, к этому процессу присоединятся и другие государства.

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Военная помощь для Украины

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству финансовую помощь.

В то же время Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.