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Резніков розповів, яку нову зброю отримала Україна від Заходу

28 травня, 13:47
Іноземні партнери допомагають Україні з озброєнням у боротьбі з Росією

Рєзніков розповів якою зброєю допомагають Україні її іноземні партнери / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів українські військові успішно відбивають атаки ворога. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє у Telegram-каналі пресслужба Міноборони.

За його словами, на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, поповнюється парк артилерії 155-мм калібру. В Україну вже надійшла САУ М109 однієї з модифікацій.

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Крім того, Резніков розповів, що берегову оборону України буде посилено ракетами Harpoon.

"Упевнений, що бойове братерство "Гарпунів" і наших "Нептунів" допоможе звільнити і знову зробити наше Чорне море безпечним, серед іншого – надійно захистити нашу Одесу. Надання цих ракет також стало результатом співпраці кількох держав, що допомогло нам отримати "Гарпуни" від данських партнерів за участі британських друзів. Я вже не раз відзначав британське лідерство й особливі зусилля мого друга та колеги – великого друга України Бена Воллеса", – зазначив він.

Також, за словами міністра, серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.

"За останні півтора місяці ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків! Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. А кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися", – розповів він.

Нову зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди, до цього процесу приєднаються інші держави.

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