Резников рассказал, почему Украине не подходит "Железный купол"

Известная израильская система ПВО не подходит для крылатых ракет / Коллаж "Сегодня"

Всемирно известная тактическая система ПРО "Железный купол" израильского производства не подходит Украине. Для защиты украинских городов необходима альтернативная система.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время круглого стола, организованного Forbes Украина.

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"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", – рассказал Резников.

По мнению министра обороны, Украине необходимо развивать свою систему ПВО/ПРО или получить ее от наших партнеров.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма", – рассказал Резников.

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