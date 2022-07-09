Резніков розповів, чому Україні не підходить "Залізний купол"

Відома ізраїльська система ППО не підходить для крилатих ракет / Колаж "Сьогодні"

Всесвітньо відома тактична система ПРО "Залізний купол" ізраїльського виробництва не підходить Україні. Для захисту українських міст потрібна альтернативна система.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час круглого столу, організованого Forbes Україна.

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"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їхніми виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", – розповів Резніков.

На думку міністра оборони, Україні необхідно розвивати свою систему ППО/ПРО або отримати її від наших партнерів.

"Ворожі літаки в нашому небі не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", – розповів Резніков.

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