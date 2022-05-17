Резников: защитники "Азовстали" получили новый приказ

Алексей Резников прокомментировал эвакуацию раненых с "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники "Азовстали" выполнили приказ командования сдержать большую группировку оккупантов и сейчас получили новый – сохранить свои жизни.

Об этом рассказал журналистам 17 мая министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя эвакуацию раненых защитников "Азовстали" на оккупированную территорию.

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"Сегодня происходят очень сложные важные процессы, в том числе и переговорные с помощью Красного Креста – как следствие это эвакуация в тяжелейшем состоянии раненых и плюс еще раненых", – сказал он.

Как объяснил глава Минобороны, "наш план – сохранить им жизни, а затем свободу".

"Свой приказ сдержать группировку до 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их на Запорожье, не пустить их дальше в Донецкую область и в том числе оттянуть силы от Киева – в том числе благодаря героизму гарнизона мы с вами в Киеве сейчас спокойно разговариваем – они этот приказ выполнили, они все Герои. У них сейчас новый приказ – сохранить свои жизни, они нужны Украине. Это главное", – заявил Резников.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта оккупированы.

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Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, что защитников Мариуполя обменяют на российских военнопленных.