Резніков: захисники "Азовсталі" отримали новий наказ

Олексій Резніков прокоментував евакуацію поранених з "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники "Азовсталі" виконали наказ командування стримати велике угруповання окупантів і зараз отримали новий – зберегти свої життя.

Про це розповів журналістам 17 травня міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи евакуацію поранених захисників "Азовсталі" на окуповану територію.

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"Сьогодні відбуваються дуже складні важливі процеси, зокрема й перемовні за допомогою Червоного Хреста – як наслідок це евакуація в дуже тяжкому стані поранених і плюс ще поранених", – сказав він.

Як пояснив глава Міноборони, "наш план – зберегти їм життя, а потім свободу".

"Свій наказ стримати угрупування до 20 тисяч російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя, не пустити їх далі на Донеччину і зокрема відтягнути сили від Києва – в тому числі завдяки героїзму гарнізону ми з вами в Києві зараз спокійно розмовляємо – вони цей наказ виконали, вони всі Герої. У них зараз новий наказ – зберегти свої життя, вони потрібні Україні. Це головне", – заявив Резніков.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані.

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Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук розповіла, що захисників Маріуполя обміняють на російських військовополонених.