Враг массированно наступал на Донбассе, но безуспешно – Генштаб

ВСУ на Донбассе держат оборону от российских захватчиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают попытки штурма на Донбассе, пытаясь закрепиться, в частности, в Лимане и Северодонецке. Кроме того, наступление проводят на Бахмутском направлении, стремясь выйти в тыл наших войск. Таким образом, хотят нарушить пути логистического обеспечения ВСУ. В то же время, ведя наступление в направлении Запорожской области, оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении противник ведет активные наступательные действия. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи Дибровы нанес авиационные удары. Пытается закрепиться в районе Лимана.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурмовые действия в районе Северодонецка, Осколоновки, Тошковки, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Реклама

Пытается развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения При поддержке минометного и артиллерийского огня проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Видродження, успеха не имел, отступил.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Кураховском направлении активных наступательных действий не проводил, развернул на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Мысливского и Павловки.

Реклама

Север и Харьковская область

На Северском направлении противник усиливает прикрытие участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

На Слобожанском направлении враг обстреливает подразделения наших войск для недопущения их дальнейшего продвижения в направлении государственной границы Украины к северу и северо-востоку от Харькова. Принимает меры по логистическому обеспечению и восполнению потерь.

На Харьковском направлении противник активных наступательных действий не производил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино и других. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.

Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое.

При поддержке артиллерии пытался развить наступательные действия в районе Пасеки, успеха не имел, отошел.

Угроза из Беларуси

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилениюя охраны белорусско-украинской границы. Группировка усилена маневренными группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для комплектования подразделений военно-воздушных сил и ПВО в учебных заведениях Беларуси.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории РБ.

Бои на юге

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляна гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Времевка, Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала поблизости Ольговского.

В результате действий Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополье и Новодаровка.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и фортификационном оборудовании позиций третьего рубежа обороны. В результате наступательных действий наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое. Продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для восполнения потерь обеспечивают группировку снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

Читайте также: