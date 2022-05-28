Ворог масовано наступав на Донбасі, але успіхів не мав – Генштаб

ЗСУ на Донбасі тримають оборону від російських загарбників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують спроби штурму на Донбасі, намагаючись закріпитися, зокрема, у Лимані та Сєвєродонецьку. Крім того, наступ проводять на Бахмутському напрямку, прагнучи вийти в тил наших військ. Таким чином хочуть порушити шляхи логістичного забезпечення ЗСУ. Водночас, ведучи наступ в напрямку Запорізької області, окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії. Продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріли з мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу Діброви завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись у районі Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, вів штурмові дії у районах Сєвєродонецька, Осколонівки, Тошківки, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

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Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки мінометного та артилерійського вогню проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам’янки.

На Курахівському напрямку активних наступальних дій не проводив, розгорнув на вогневих позиціях реактивну та ствольну артилерію, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар’їнки, Мисливського і Павлівки.

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Північ та Харківська область

На Сіверському напрямку противник посилює прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ для недопущення їхнього подальшого просування до державного кордону України на північ та північний схід від міста Харкова. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення та поповнення втрат.

На Харківському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине та інших. Проводив дистанційне мінування місцевості на ймовірних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу.

Обстрілював з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів у районі населеного пункту Довгеньке.

За підтримки артилерії намагався розвинути наступальні дії в районі Пасіки, успіху не мав, відійшов.

Загроза з Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують посилювати охорону білорусько-українського кордону. Угруповання посилене маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України. Продовжується підготовка офіцерів запасу для комплектування підрозділів військово-повітряних сил та ППО у навчальних закладах РБ.

У район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території РБ.

Бої на півдні

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

Внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив у районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Внаслідок наступальних дій підрозділів наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське. Продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку. Для поповнення втрат забезпечують угруповання знятими зі зберігання застарілими танками Т-62.

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