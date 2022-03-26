РФ еще не осознала всю глубину своего падения – Подоляк о переговорах с агрессором

Михаил Подоляк сказал, что Россия падает в глазах собственной элиты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры Украины с Российской Федерацией идут тяжело – вначале российская сторона говорила на языке ультиматумов

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет Frankfurter Allgemeine.

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Трудные переговоры

По словам Подоляка, сейчас российская сторона более конструктивна, а также есть основа для диалога.

"Хотя россияне и дальше продолжают находиться в плену своих пропагандистских штампов и иллюзий. На наших принципиальных позициях неоднократно отмечал Владимир Зеленский. Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины. И обязательно – четкие, юридически закрепленные гарантии нашей безопасности со стороны ряда стран, обладающих весомым военным потенциалом, чтобы не допустить повторения этой войны в будущем", – заявил он.

/ Фото: Украинская Википедия/FB

Советник главы ОП также объяснил, почему переговоры с РФ трудны:

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"РФ еще не осознала всю глубину своего падения. Когда Россия постигнет до конца силу Украины и силу международных санкций, переговоры станут более конструктивными".

По его мнению, во-первых, РФ удалось создать себе "образ монстра, которого надо бояться", но этот образ военной силы России потерпел крушение:

"Во-вторых, падение репутации как ответственного члена международного сообщества. Эта репутация также разрушена. В-третьих, падение как члена экономического сообщества. Мир хочет разорвать экономическую и финансовую систему сотрудничества с Россией. Четвертое – РФ падает в глазах собственной элиты. Пятое и самое важное: падение морального авторитета. Россия показала, что вся ее великая культурная традиция сейчас имеет лицемерное звучание. Это будет для РФ очень глубинное падение".

Также Подоляк заявил, что есть определенный прогресс в рабочих подгруппах:

"Пока прогресс не такой, как нам хотелось бы. Однако мы не будем разменивать ситуативные успехи на глобальные инструменты безопасности".

Напомним, Михаил Подоляк заявлял, что принципиальное решение, которое остановит войну России против Украины, может быть принято только на переговорах президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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