РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння – Подоляк про перемовини з агресором

Михайло Подоляк сказав, що Росія падає в очах власної еліти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори України з Російською Федерацією йдуть важко – спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, пише Frankfurter Allgemeine.

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Важкі переговори

За словами Подоляка, наразі російська сторона конструктивніша, а також є підґрунтя для діалогу.

"Хоча росіяни й далі продовжують перебувати у полоні своїх пропагандистських штампів і ілюзій. На наших принципових позиціях неодноразово наголошував Володимир Зеленський. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України. І обов’язково – чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, аби не допустити повторення цієї війни у майбутньому", – заявив він.

/ Фото: Українська Вікіпедія/FB

Радник глави ОП також пояснив, чому переговори з РФ важкі:

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"РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння. Коли Росія осягне до кінця силу України та силу міжнародних санкцій, переговори стануть конструктивнішими".

На його думку, по-перше, РФ вдалося створити собі "образ монстра, котрого треба боятися", але цей образ воєнної сили Росії зазнав краху:

"По-друге, падіння репутації як відповідального члена міжнародної спільноти. Ця репутація також зруйнована. По-третє, падіння як члена економічної спільноти. Світ хоче розірвати економічну та фінансову систему співпраці з Росією. Четверте – РФ падає в очах власної еліти. П’яте і найважливіше: падіння морального авторитету. Росія показала, що вся її велика культурна традиція нині має лицемірне звучання. Це буде для РФ дуже глибинне падіння".

Також Подоляк заявив, що є певний прогрес у робочих підгрупах:

"Поки що прогрес не такий, як нам би хотілося. Однак ми не будемо розмінювати ситуативні успіхи на глобальні інструменти безпеки".

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявляв, що принципове рішення, яке зупинить війну Росії проти України, може бути ухвалене лише на переговорах президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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