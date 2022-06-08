РФ и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами на фронте – британская разведка

У России и Украины есть общие проблемы. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники продолжают отражать атаки оккупантов на Северодонецком кармане по трем направлениям. Кроме того, сейчас РФ концентрирует свое наступление на центральном секторе Донбасса. А в захваченной Херсонской области враги вводят российский рубль и нанимают в школы российских учителей.
Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.
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Россия продолжает попытки наступления на Северодонецкий карман по трем направлениям, хотя украинская оборона отбивает их. Маловероятно, что за последние 24 часа любая из сторон значительно продвинулась вперед.
В то время как РФ концентрирует свое наступление на центральном секторе Донбасса, она продолжает обороняться на флангах. Украинские защитники недавно добились определенного успеха, контратакуя на юго-западе Херсонской области, включая восстановление позиций на восточном берегу реки Ингулец.
Поскольку фронт оккупированной зоны протянулся более чем на 500 км, то и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержке оборонной линии, освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных операций.
Кроме того, в оккупированной Херсонской области оккупанты вводят российский рубль как законное платежное средство и нанимают российских учителей для внедрения российской учебной программы и языка в школах.
В разведке считают, что РФ, скорее всего, заявит о своей оккупации Херсона как свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа.
ВСУ разрушили все планы оккупантов в Северодонецке
За 24 часа украинские силы провели контратаки в Северодонецке и остановили продвижение российских сил. Сейчас российские силы задействованы в этом районе. Но эти войска плохо оснащены и обучены. Об этом сообщили в разведке Минобороны Британии.
"За 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил, ранее набранных за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", – говорят в разведке.
В отчете Минобороны сообщают, что российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва возглавляемых Россией сил так называемой "ЛНР". Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники.
"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", – добавили в разведке.
Ранее в разведке Британии рассказывали, что в ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью.
Кроме того, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия своей авиации на Донбассе.