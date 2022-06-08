РФ та Україна стикаються з однаковими проблемами на фронті – британська розвідка

Росія та Україна мають спільні проблеми. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів на Сєвєродонецькій кишені за трьома напрямками. Крім того, зараз РФ концентрує свій наступ на центральному секторі Донбасу. А у захопленій Херсонській області вороги вводять російський рубль і наймають до шкіл російських вчителів.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

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Росія продовжує спроби наступу на Сєвєродонецьку кишені за трьома напрямками, хоча українська оборона відбиває їх. Малоймовірно, що за останні 24 години кожна зі сторін значно просунулась вперед.

У той час, як РФ концентрує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона продовжує оборонятися на флангах. Українські захисники нещодавно досягли певного успіху, контратакуючи на південному заході Херсонської області, включаючи відновлення позицій на східному березі річки Інгулець.

Оскільки фронт окупованої зони протягнувся більш ніж на 500 км, то і Росія, і Україна стикаються з однаковими проблемами підтримки оборонної лінії, звільняючи боєздатні бойові підрозділи для наступальних операцій.

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Крім того, в окупованій Херсонській області окупанти вводять російський рубль як законний платіжний засіб та наймають російських вчителів для впровадження російської навчальної програми та мови у школах.

У розвідці вважають, що РФ, ймовірно, заявить про свою окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу.

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ЗСУ зруйнували всі плани окупантів у Сєвєродонецьку

За 24 години українські сили провели контратаки у Сєвєродонецьку та зупинили просування російських сил. Наразі російські сили пущені в дію у цьому районі. Але ці війська погано оснащені та навчені. Про це повідомили у розвідці Міноборони Британії.

"За 24 години українські сили зробили контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраних внаслідок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності", – кажуть у розвідці.

У звіті Міноборони повідомляють, що російські сили, залучені в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сил так званої "ЛНР". Ці війська погано оснащені й навчені, і їм не вистачає важкої техніки.

"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст – це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія долучала корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярними російськими силами", – додали у розвідці.

Раніше у розвідці Британії розповідали, що найближчими тижнями армія РФ встановить повний контроль над Луганською областю.

Крім того, запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно виснажилися. Тому Росія зосередила зусилля своєї авіації на Донбасі.