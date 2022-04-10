РФ использует для атак в Украине самодельную взрывчатку – британская разведка

Оккупанты используют самодельные взрывные устройства в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в Украине используют самодельные взрывные устройства, чтобы нанести большой ущерб нашей стране.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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Российские войска продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, в частности, резервуар с нитратной кислотой.

В Минобороны Британии заявили, что после ухода российских войск с севера Украины остались доказательства нападения на некомбатантов (входящие в состав вооруженных сил лица, функции которых сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил и которые имеют право применять оружие только в целях самообороны. – Ред.).

Кроме того, российские оккупанты не только убивают мирное население, но и используют гражданских заложников в качестве живого щита, а также минируют гражданскую инфраструктуру.

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Россияне на Донбассе заминировали трассу по маршруту эвакуационного автобуса

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, трагедии удалось избежать. Эвакуация проводилась из шести городов и сел.