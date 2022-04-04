РФ проводит скрытую мобилизацию, мотивируют деньгами и "трофеями" – Генштаб

РФ рассчитывает набрать 60 тысяч резервистов / Коллаж "Сегодня"

В России проводят скрытую мобилизацию резервистов, которую укомплектуют устаревшей техникой. Также россияне считают, что благодаря войне с Украиной они смогут улучшить своем материальное положение. Однако ВСУ продолжают разбивать позиции врага, а также уничтожать его технику и составы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Скрытая мобилизация резервистов в России

В РФ началась скрытая мобилизация резервистов, чтобы привести воинские части в штаты военного времени. При отборе предпочтение отдают тем, кто уже имеет боевой опыт. Главные регионы для проведения мобилизации:

Краснодарский край,

Пермский край,

республики Дагестан,

Ингушетия,

Калмыкия.

"Среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства", – утверждают в Генштабе.

РФ рассчитывает на 60 тысяч резервистов. Укомплектовать их панируют вооружением и военной техникой, которую снимут с хранения устаревшей техники. Некоторым образцам более 30 лет.

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Ситуация на Донбассе

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за минувшие сутки:

отбили 7 вражеских атак,

уничтожили 2 единицы бронированной техники,

уничтожили 43 автомобиля

уничтожили миномет противника с расчетом.

Зенитно-ракетные войсками Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразили 6 воздушных целей:

3 самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22),

1 вертолет,

2 крылатые ракеты.

"Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов", – уточнили в Генштабе.

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Авиация ВСУ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, а также колоннам военной техники и логистическим центрам.

В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои на Донбассе

В ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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