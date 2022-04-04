РФ проводить приховану мобілізацію, мотивують грошима та "трофеями" – Генштаб

РФ розраховує набрати 60 тисяч резервістів / Колаж "Сьогодні"

У Росіїпроводять приховану мобілізацію резервістів, яку укомплектують застарілою технікою. Також росіяни вважають, що завдяки війні з Україною вони зможуть покращити своє матеріальне становище. Проте ЗСУ продовжують розбивати позиції ворога, а також знищувати його техніку та склади.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Прихована мобілізація резервістів у Росії

У РФ почалася прихована мобілізація резервістів, щоб привести військові частини до штатів воєнного часу. При відборі віддають перевагу тим, хто вже має бойовий досвід. Головні регіони щодо мобілізації:

Краснодарський край,

Пермський край,

республіки Дагестан,

Інгушетія,

Калмикія.

"Серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих трофеїв, тобто пограбування та мародерства" , – стверджують у Генштабі.

РФ розраховує на 60 тисяч резервістів. Укомплектувати їх панують озброєнням та військовою технікою, яку знімуть зі зберігання застарілої техніки. Деяким зразкам понад 30 років.

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Ситуація на Донбасі

На території Донецької та Луганської областей українські військові минулої доби:

відбили 7 ворожих атак,

знищили 2 одиниці броньованої техніки,

знищили 43 автомобілі

знищили міномет супротивника з розрахунком.

Зенітно-ракетні військами Повітряних сил ЗСУ за попередню добу вразили 6 повітряних цілей:

3 літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22),

1 вертоліт,

2 крилаті ракети.

"Що стосується повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизована кабіна, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростова", – уточнили у Генштабі.

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Авіація ЗСУ продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, а також колонах військової техніки та логістичних центрах.

Найближчими днями на Україну чекають важкі бої на Донбасі

Найближчими днями на Україну чекають важкі бої з російськими військамиу Донецькій, Луганській та Харківській областях.

"У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей – там збирається велике угруповання військ Російської Федерації. Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін, вони нікуди не зникають", – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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