РФ сдает позиции в Сирии ради войны в Украине – Подоляк

Михаил Подоляк прокомментировал переброску войск РФ из Сирии в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия сдает позиции в Сирии ради того, чтобы усилить оккупационные войска в Украине.

Об этом написал на своей странице в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР (Корпусу стражей исламской революции – ред.), пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (ничего не решающих) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы", – отметил Подоляк.

На Донбассе уничтожили отряд путинских наемников из Сирии и Ливии

В составе армии РФ против Украины воюют несколько сотен наемников из Сирии и Ливии. Небольшой отряд наемников недавно был уничтожен в Луганской области, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мне сложно говорить о боевой способности. У нас сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области... Трудно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, наверное, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели".

Секретарь СНБО сообщил, что уничтоженный отряд наемников был небольшим – около 20-25 человек.