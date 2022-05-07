РФ здає позиції в Сирії заради війни в Україні – Подоляк

Михайло Подоляк прокоментував перекидання військ РФ з Сирії до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія здає позиції в Сирії заради того,щоб посилити окупаційні війська в Україні.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Реклама

"Росія терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР (Корпусу вартових ісламської революції – ред.), пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", – зазначив Подоляк.

На Донбасі знищили загін путінських найманців з Сирії та Лівії

У складі армії РФ проти України воюють кілька сотень найманців з Сирії та Лівії. Невеликий загін найманців нещодавно був знищений у Луганській області, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Мені складно говорити про бойову спроможність. У нас сьогодні фотографії саме цих людей, які були знищені у місті Попасна Луганської області... Важко сказати, які вони воїни. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували на те, що тут побачили".

Секретар РНБО повідомив, що знищений загін найманців був невеликим – приблизно 20-25 осіб.