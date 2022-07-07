РФ ударила по Одесской области: попали в ангары с зерном и причал на Змеином

Россия поразила два сельхозангара в Одесской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики продолжают обстреливать территорию Украины. Сегодня утром, 7 июля, оккупанты атаковали двумя ракетами один из районов Одесской области.

Об этом рассказал в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Реклама

Подробности

По словам Сергея Братчука, поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна.

"По предварительной информации, обошлось без жертв", – написал он.

Также огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиного.

Масштабные тревоги

Российские оккупанты уже третью ночь не давали спокойно спать жителям всей Украины – в стране снова объявляли масштабную тревогу.

Реклама

Также Telegram-каналы сообщали, что оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ударили ракетами по Сумской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты.