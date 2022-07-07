РФ вдарила по Одещині: поцілили в ангари з зерном і причал на Зміїному

Росія вразила два сільгоспангари на Одещині / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники продовжують обстрілювати територію України. Сьогодні зранку, 7 липня, окупанти атакували двома ракетами один з районів Одеської області.

Про це розповів у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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За словами Сергія Братчука, вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", – написав він.

Також вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїного.

Масштабні тривоги

Російські окупанти вже третю ніч не давали спокійно спати жителям усієї України – у країні знову оголошували масштабну тривогу.

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Також Telegram-канали повідомляли, що окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники вдарили ракетами по Сумській області. Також ми писали, що у Росії закінчуються сучасні високоточні ракети.