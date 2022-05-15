РФ уже приходится пополнять бригаду морпехов членами экипажей кораблей — Генштаб ВСУ

Оккупанты пополняют подразделения / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ доукомплектует членами экипажей кораблей 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ из-за значительных потерь в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что морально-психологическое состояние в подразделениях РФ остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Потери оккупантов

Потери противника с 24.02 до 14.05 ориентировочно составляли:

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личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1218 (+13) ед.

боевых бронированных машин – 2934 (+34) ед.

артиллерийских систем – 551 (+9) ед.

РСЗО ‒ 195 (+2) ед.

средств ПВО – 88 (+0) ед.

самолетов – 200 (+0) ед.

вертолетов – 163 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),

крылатых ракет 95 (+0),

кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.

специальной техники – 42 (+1).

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