РФ уже приходится пополнять бригаду морпехов членами экипажей кораблей — Генштаб ВСУ

Оккупанты пополняют подразделения / Фото: Коллаж: Сегодня
РФ доукомплектует членами экипажей кораблей 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ из-за значительных потерь в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе ВСУ отметили, что морально-психологическое состояние в подразделениях РФ остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.
Потери оккупантов
Потери противника с 24.02 до 14.05 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1218 (+13) ед.
- боевых бронированных машин – 2934 (+34) ед.
- артиллерийских систем – 551 (+9) ед.
- РСЗО ‒ 195 (+2) ед.
- средств ПВО – 88 (+0) ед.
- самолетов – 200 (+0) ед.
- вертолетов – 163 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
- крылатых ракет 95 (+0),
- кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.
- специальной техники – 42 (+1).
Читайте также: