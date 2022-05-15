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РФ уже приходится пополнять бригаду морпехов членами экипажей кораблей — Генштаб ВСУ

Юлия Гаврилюк
15 мая, 10:13
Морально-психологическое состояние в подразделениях РФ остается на низком уровне

Оккупанты пополняют подразделения / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ доукомплектует членами экипажей кораблей 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ из-за значительных потерь в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что морально-психологическое состояние в подразделениях РФ остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Потери оккупантов

Потери противника с 24.02 до 14.05 ориентировочно составляли:

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  • личного состава – около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1218 (+13) ед.
  • боевых бронированных машин – 2934 (+34) ед.
  • артиллерийских систем – 551 (+9) ед.
  • РСЗО ‒ 195 (+2) ед.
  • средств ПВО – 88 (+0) ед.
  • самолетов – 200 (+0) ед.
  • вертолетов – 163 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 (+6),
  • крылатых ракет 95 (+0),
  • кораблей/катеров ‒13 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2059 (+17) ед.
  • специальной техники – 42 (+1).

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