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РФ уже доводиться поповнювати бригаду морпіхів членами екіпажів кораблів — Генштаб ЗСУ

Юлія Гаврилюк
15 травня, 10:13
Морально-психологічний стан у підрозділах РФ залишається на низькому рівні

Окупанти поповнюють підрозділи / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ доукомплектовує членами екіпажів кораблів 810 окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810 окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ зауважили, що морально-психологічний стан у підрозділах РФ залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Втрати окупантів

Втрати противника з 24.02 до 14.05 орієнтовно становили:

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  • особового складу – близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1218 (+13) од.
  • бойових броньованих машин – 2934 (+34) од.
  • артилерійських систем – 551 (+9) од.
  • РСЗВ ‒ 195 (+2) од.
  • засобів ППО – 88 (+0) од.
  • літаків – 200 (+0) од.
  • вертольотів – 163 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6)
  • крилатих ракет 95 (+0)
  • кораблів/катерів ‒13 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17)
  • спеціальної техніки – 42 (+1)

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