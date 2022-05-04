РФ за сутки 34 раза ударила по Луганской области: разрушены дома, есть погибшие (фото)

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов военными РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

По Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 в Луганской области нанесены ракетно-бомбовые удары, за сутки погибли два человека.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Фото: Сергей Гайдай

По его словам, оккупанты проводили штурмовые действия в районе Попасной, где продолжаются бои,

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", – говорится в сообщении.

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Гайдай также рассказал, что погибли два человека – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранены две женщины из Лисичанска.

Фото: Сергей Гайдай

Кроме того, оккупанты совершили 10 артобстрелов Лисичанска, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горской громад.

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Повреждены 45 домов и других объектов. Четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехове, шесть – в Рубежном, четыре – в Горском, четыре – в Попасной, два – во Врубовке.

Фото: Сергей Гайдай

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