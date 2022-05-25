Ринат Ахметов: "Я, мои ценности и взгляды были и будут проукраинскими"

Ринат Ахметов / Фото: Коллаж: Сегодня
Бизнесмен Ринат Ахметов продолжает поддерживать Украину, и его взгляды и ценности всегда были и остаются проукраински направленными. О своем отношении к Украине он рассказал в интервью изданию "Новое время".
Позиция
"Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной", – рассказал он о своем отношении к Украине.
Ахметов сожалеет, что был в политике
Также Ахметов отметил, что ошибся, когда 10 лет назад решил пойти в политику, и что военное вторжение РФ только укрепило еще сильнее его позицию касательно Украины.
"В 2012 году я перестал быть депутатом парламента и не занимаюсь политикой 10 лет. Я не раз говорил, что мой поход в политику был ошибкой. Неоправданная и жестокая агрессия России против Украины и военные преступления Путина только укрепили мою позицию — Украина должна быть независимой и сильной как никогда. по той же схеме", – отметил бизнесмен.
Что еще говорил бизнесмен
- Ринат Ахметов рассказал, что морально ожидал нападения России на Украину. Об этом предупреждали западные друзья.
- Он считает, что война, которую Россия развязала без какой-либо причины против Украины, – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан.
- Бизнесмен и его партнеры постоянно оказывают помощь. Людям помогает не только Фонд, но и все бизнесы SCM и ФК Шахтер.
- "Мы хотим только победы!": жительница Сум доверила свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.