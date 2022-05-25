Рінат Ахметов: "Я, мої цінності та погляди були і будуть проукраїнськими"

Рінат Ахметов / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов продовжує підтримувати Україну і його погляди, і цінності завжди були і залишаються проукраїнською спрямованістю. Про своє ставлення до України він розповів в інтерв'ю виданню Новий час".

Позиція

"Моя позиція незмінна. Я був, є і буду проукраїнським, як і мої погляди та цінності. Саме тому протягом довгих років я найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків України. І бачу Україну вільною, демократичною європейською країною", – розповів він про своє ставленні до України.

Ахметов шкодує, що був у політиці

Також Ахметов зазначив, що він помилився, коли 10 років тому вирішив піти в політику, і що військове вторгнення РФ тільки зміцнило ще сильніше його позицію щодо України.

"У 2012 році я перестав бути депутатом парламенту і не займаюся політикою 10 років. Я не раз говорив, що мій похід у політику був помилкою. Невиправдана та жорстока агресія Росії проти України та військові злочини Путіна тільки зміцнили мою позицію – Україна має бути незалежною і сильною як ніколи", – зазначив бізнесмен.

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