Россия атаковала Николаев ракетами, среди раненых есть ребенок – Сенкевич

Оккупанты снова обстреляли Николаев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские кафиры обстреляли ракетами город Николаев. В результате два человека получили ранения, среди них – один ребенок.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

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В результате атаки россиян разрушения получили дома в одном из жилых районов Николаева.

"Утром российские войска снова атаковали город ракетами. В результате обстрелов повреждены несколько зданий в жилом районе. Два человека получили ранения, один из них – ребенок", – написал Сенкевич.

Ситуация в Николаеве и области

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