Россия атаковала ракетами Полтавскую область

Россия ударила ракетами по Лубенской общине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные ударили ракетами по Полтавской области. "Прилет" зафиксирован в Лубенской громаде. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – скоро", – написал он.

Впоследствии Лунин уточнил, что, к счастью, пострадавших нет.

Взрывы по всей Украине

Утром 20 мая было слышно взрывыв Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, в некоторых регионах крылатые ракеты сбили ПВО.

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Различные Telegram-каналы пишут, что в Киевской области, предварительно в Фастове, ПВО сбила крылатую ракету. Обломки рухнули на жилые дома.

"В Киеве сработало ПВО, но ситуация контролируема", – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также слышны взрывы в Хмельницкой области. Но глава ОВА Сергей Гамалий опроверг информацию о взрывах.

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Кроме того, сообщают о трех попаданиях в город Малин Житомирской области. Как стало известно, оккупанты нанесли ракетный удар по железной дороге.

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