Росія атакувала ракетами Полтавщину

Росія вдарила ракетами по Лубенській громаді. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові вдарили ракетами по Полтавській області. "Приліт" зафіксовано у Лубенській громаді. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі – згодом", - написав він.

Згодом Лунін уточнив, що на щастя, постраждалих немає.

Вибухи по всій Україні

Вранці 20 травня було чутно вибухи у Житомирській, Київській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, у деяких регіонах крилаті ракети збила ППО.

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Різні Telegram-канали пишуть, що у Київській області, попередньо у Фастові, ППО збила крилату ракету. Уламки впали на житлові будинки.

"У Києві спрацювала ППО, але ситуація контрольована", – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також чутно вибухи у Хмельницькій області. Але глава ОВА Сергій Гамалій спростував інформацію про вибухи.

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Крім того, повідомляють про три влучення у місто Малин Житомирської області. Як стало відомо, окупанти завдали ракетного удару по залізниці.

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