Россия готовится к борьбе с партизанами на своей территории – разведка

Россияне готовятся к партизанской войне. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация готовится к партизанской войне на своей территории. Министерство транспорта России обязало обеспечить взаимодействие железной дороги с МВД и ФСБ из-за "угрозы вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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По словам разведчиков, впервые контрдиверсионные меры на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок, в расчете на скорый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают.

"Такое повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставку подкрепления в зону боевых действий. А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах. Этим положено начало партизанской войне и перенесения боевых действий на территорию РФ", – отметили в ГУР Минобороны Украины.

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Рельсовая война