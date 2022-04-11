Росія готується до боротьби з партизанами на своїй території – розвідка

Росіяни готуються до партизанської війни. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська Федерація готується до партизанської війни на своїй території. Міністерство транспорту Росії зобов'язало забезпечити взаємодію залізниці з МВС та ФСБ через "загрозу втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на межах Ростовської області та Краснодарського краю".
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
За словами розвідників, вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці були запроваджені з початком агресії проти України на короткий термін у розрахунку на швидкий бліцкриг. Після провалу первісного плану їхню дію регулярно продовжують і посилюють.
"Таке підвищення готовності пов’язане, зокрема, з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій. А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ", – зазначили у ГУР Міноборони України.
Рейкова війна
- Білоруські "рейкові партизани" намагаються чинити опір російській агресії проти України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.
- Також повідомляється, що на території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують війну РФ проти України, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною.
- У Генштабі Збройних сил України вважають ймовірним наступ з білоруської території у напрямку Волині.