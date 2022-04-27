Россия хочет захватить Украину и расчленить Европу: главные заявления властей за 27 апреля

Зеленский: "Финальной целью России есть не просто захват Украины, а расчленение всего центра и востока Европы". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 63-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступление на востоке нашей страны, для противостояния врагу Запад решил дать Украине необходимое оружие.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 27 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 62-х суток войны против России

В ночь на 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и напомнил, что ежегодно 26 апреля мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу – самую страшную атомную катастрофу в истории человечества.

"Но в этом году мало просто вспомнить, потому что Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту самую страшную аварию. Прямо сегодня РФ запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно. Нужен глобальный контроль за российскими атомными объектами и ядерными технологиями", – сказал президент.

Зеленский добавил, что обсудил с директором МАГАТЭ Марианом Гросси все опасности, созданные Россией, и пути возможного влияния на ситуацию, чтобы обезопасить Европу и мир.

Президент также рассказал, что провел переговоры с премьер-министрами Японии и Румынии. Обсудил с ними санкции против России, восстановление Украины и совместную работу ради защиты свободы в Европе и мире.

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"В Германии состоялась важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций России. Финальной целью руководства России есть не просто захват территории Украины, а расчленение всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии", – отметил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за отмену пошлин и квот на импорт украинских товаров, а также рассказал, что Украина ждет новый санкционный пакет против РФ от Евросоюза.

"Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежно будет отказ большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей", – подчеркнул президент.

Демилитаризация не удалась – Украина получит еще больше оружия

После встречи 40 министров обороны на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии касательно военной помощи Украине для России появились очень плохие новости. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России", – написал он.

Советник главы Офиса Зеленского добавил, что теперь объем, скорость, упрощенная логистика и расширенная номенклатура оружия для Украины существенно усиливается.

Встреча в Рамштайне равносильна Тегеранской конференции 1943 года

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сравнил конференцию по вопросам вооружения Украины в Рамштайне с Тегеранской конференцией 1943 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Украине теперь есть своя Тегеранская конференция. Вот так я оцениваю вчерашнюю конференцию по вопросам вооружения Украины в Рамштайне. Тегеранская конференция 1943 года очертила координацию действий по разгрому гитлеровской Германии и контуры послевоенного мира. Разгром русской армии и контуры мирного соглашения – действительно главные темы вчерашней конференции", – отметил Геращенко.

Советник главы МВД подчеркнул, что Украина получит большое количество оружия, о котором не могла мечтать до начала вторжения России.

Оккупанты наращивают войска на Востоке и атакуют жилые кварталы

Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Военные РФ продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

Об этом сговорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 27 апреля.

"Противник принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, понесших потери во время боевых действий, техникой. В частности, за счет снятия ее с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

Потери российских оккупантов составляют 22 400 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 22 400 солдат и 939 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

личного состава около 22400 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 939 (+21) ед,

боевых бронированных машин/APV ‒ 2342 (+34) ед,

артиллерийских систем – 421 (+5) ед,

РСЗО — 149 (+0) ед,

средства ПВО — 71 (+2) ед,

самолетов – 185 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+1) ед,

автомобильной техники — 1666 (+23) ед,

корабли /катера- 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).

специальная техника – 31 (+0).

пусковые установки ОТРК – 4(+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

Что происходит в Украине 27 апреля